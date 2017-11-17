Для туристов составили карту самых опасных стран мира

Специалисты медицинской сервисной компания International SOS составили интерактивную карту мира, на которой страны обозначены разными цветами в зависимости от уровня безопасности для туристов.

Самыми опасными для посещения эксперты считают Сирию, Ливию, Афганистан, Мали, Южный Судан, Йемен и Сомали. Эти государства отметили красным цветом.

Наиболее безопасными считаются Финляндия, Норвегия и Исландия. На карте мира они обозначены зеленым цветом.

Что касается России, то тут специалисты не определились. РФ отнесена к категории государств с «быстро изменяющимся уровнем рисков».

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 17.11.17

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