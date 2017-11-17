российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 17 ноября 2017, 14:19 мск

Туризм

Для туристов составили карту самых опасных стран мира

Для туристов составили карту самых опасных стран мира
Фото: internationalsos.com

Специалисты медицинской сервисной компания International SOS составили интерактивную карту мира, на которой страны обозначены разными цветами в зависимости от уровня безопасности для туристов.

Самыми опасными для посещения эксперты считают Сирию, Ливию, Афганистан, Мали, Южный Судан, Йемен и Сомали. Эти государства отметили красным цветом.

Наиболее безопасными считаются Финляндия, Норвегия и Исландия. На карте мира они обозначены зеленым цветом.

Что касается России, то тут специалисты не определились. РФ отнесена к категории государств с «быстро изменяющимся уровнем рисков».

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 17.11.17

США предупредили об угрозе терактов в Европе на Новый год. / «Уральские авиалинии» разработали новые тарифы – авиабилеты стоят от 1500 рублей. / РЖД возобновит продажу билетов в плацкарт до 18 ноября. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

Москва, Центр России, В мире, Россия, Туризм,

Новости партнеров

Туризм, все новости

В мире /

США предупредили об угрозе терактов в Европе на Новый год

Екатеринбург /

«Уральские авиалинии» разработали новые тарифы – авиабилеты стоят от 1500 рублей

Транспорт /

РЖД возобновит продажу билетов в плацкарт до 18 ноября

Северо-Запад /

В Петербурге запретят курение на верандах и крышах ресторанов

В мире /

В Африке разбушевался смертельный вирус

Голосование на сайте

Должна ли Россия отказаться от «Евровидения»?

Все новости