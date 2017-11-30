Готовьте денежки! В Ставрополье ввели курортный сбор в четырех городах

Ставропольская краевая дума утвердила во втором, окончательном, чтении законопроект о курортном сборе, устанавливающий размер платежа в размере 50 рублей в сутки.

Эксперимент стартует 1 мая 2018 года в четырех городах-курортах – Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и Пятигорск.

Как сообщал «Новый День», 29 ноября курортный сбор был введен в Крыму. «Налог на туристов» будет взиматься в Саках, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии, Ялте и Черноморском районе. Ставка с 1 мая по 30 сентября будет составлять 10 рублей в сутки. В остальное время отдыхающие будут освобождены от уплаты сбора.

Отметим, что в Краснодарском крае ежесуточный платеж составит 10 рублей, в Алтайском крае – 30 рублей.

Закон о введении курортного сбора в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в июле 2017 года. Пилотный проект будет осуществляться с 1 мая 2018 года по 31 декабря 2022 года. По итогам эксперимента будет принято решение о введении сбора на территории всей России. В 2018 году размер платежа не должен превышать 50 рублей в сутки, замтем максимальная сумма вырастет до 100 рублей. Каждому региону разрешено устанавливать свой размер сбора, не превышающий предельный

Ставрополь, служба информации РИА «Новый День»

Ставрополь. Другие новости 30.11.17

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