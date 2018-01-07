Ростуризм: Германии и Франции угрожает наводнение

В Германии и Франции после прохождения циклона поднялась вода в реках до критических отметок. По информации Ситуационно-кризисного центра МИД России, сохраняется повышенный уровень метеоугрозы в связи с риском наводнений.

В этой связи Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) призывает туроператоров, реализующих туры в Европу, предупреждать своих клиентов о неблагоприятных погодных условиях.

«Ростуризм рекомендует российским туристам, находящимся на территории Германии и Франции, учитывать метеорологическую обстановку, внимательно следить за прогнозом погоды, соблюдать меры личной безопасности и следовать рекомендациям местных властей», – говорится в сообщении ведомства.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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