Российских туристов предупредили о распространении малярии и лихорадки в Перу

В Перу отмечен рост заболеваемости лихорадкой денге, малярией, лихорадкой Зика и чикунгунья, а также желтой лихорадкой. Предупреждение опубликовала Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за прошлый год в Перу лихорадкой денге заразились 73 921 человек, из них 17 скончались. В период с 2000 по 2015 годы было зарегистрировано 206 082 случая заболевания малярией. За прошлый год зарегистрировано 1733 подозрительных случаев заболевания на лихорадку чикунгунья, подтверждены лабораторно 717. От желтой лихорадки в 2017 году один человек скончался.

Кроме того, в стране распространяется вирус Зика. За последние два года зарегистрировано более 7 тысяч случаев заболевания.

Роспотребнадзор обращает внимание граждан и просит учитывать данную информацию при планировании поездок. Не позднее чем за 10 дней до посещения Перу необходимо сделать соответствующие прививки.

‍Москва, Служба информации РИА «Новый День»

‍Москва. Другие новости 12.01.18

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