Роспотребнадзор предупредил о вспышке коклюша в Германии

Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости коклюшем в северо-западных и южных землях Германии. «По сообщению министерства здравоохранения и безопасности продовольствия Баварии (BOHFS) от 13 января 2018 года, наряду с ростом числа заболеваний коклюшем в северо-западных землях Германии в 2017 году и в южных землях, в частности, в Баварии, фиксируется осенне-зимний подъем заболеваемости этой инфекцией», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Рост заболеваемости специалисты связывают с отказом жителей Баварии от вакцинации против заболевания. В связи с этим минздрав Баварии настойчиво рекомендует населению не отказываться от прививок, особенно в семьях, где ожидают рождения ребенка, так как для детей коклюш особенно опасен.

Дальнейший неблагоприятный прогноз по коклюшу основан на статистических данных, которые показывают рост заболеваемости в период с 2013 по 2017 годы на 29% (2 тысячи 628 и 3 тысячи 409 случаев соответственно), отмечается в сообщении. Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок.

Напомним, коклюш – острое инфекционное заболевание, характерное для детских возрастных групп. Проявляется длительным спазматическим кашлем, поражением дыхательной, сердечно-сосудистой и нервной систем. Передается воздушно-капельным путем, источниками являются больные дети и взрослые.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 21.01.18

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