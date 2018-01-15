Роспотребнадзор предупредил о вспышке кори в Европе и на Украине

Роспотребнадзор предупреждает, что в ряде стран Европы зафиксировано ухудшение эпидемиологической ситуации по кори. Об этом ведомство сообщает со ссылкой на данные Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«За период январь-октябрь прошлого года в странах Европы заболеваемость в три раза превысила уровни 2016 года. Наиболее сложная обстановка отмечается в Италии, Румынии, Украине, Германии», – говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Там также подчеркнули, что на Украине за 11 месяцев прошлого года зарегистрировано 3,38 тысячи случаев заболеваний корью. Наиболее неблагополучная ситуация наблюдается в Ивано-Франковской, Закарпатской и Одесской областях. При этом в последней зарегистрировано пять летальных исходов, в том числе три – среди детей.

Служба также сообщает об усилении санитарного контроля в пунктах пропуска через государственную границу. Ведомство также призвало граждан учитывать озвученную информацию при планировании поездок.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 14.01.18

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