Роспотребнадзор предупредил о вспышке кори в Европе и на Украине

Роспотребнадзор предупреждает, что в ряде стран Европы зафиксировано ухудшение эпидемиологической ситуации по кори. Об этом ведомство сообщает со ссылкой на данные Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
«За период январь-октябрь прошлого года в странах Европы заболеваемость в три раза превысила уровни 2016 года. Наиболее сложная обстановка отмечается в Италии, Румынии, Украине, Германии», – говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Там также подчеркнули, что на Украине за 11 месяцев прошлого года зарегистрировано 3,38 тысячи случаев заболеваний корью. Наиболее неблагополучная ситуация наблюдается в Ивано-Франковской, Закарпатской и Одесской областях. При этом в последней зарегистрировано пять летальных исходов, в том числе три – среди детей.
Служба также сообщает об усилении санитарного контроля в пунктах пропуска через государственную границу. Ведомство также призвало граждан учитывать озвученную информацию при планировании поездок.
Москва, Иван Гридин
Москва. Другие новости 14.01.18
Аналитик ЦРУ: В выборы президента США вмешивалось ФБР, а не русские. / В Польше забросали камнями россиянку с маленькой внучкой. / Выборы в Чехии: действующий президент значительно опережает конкурентов. Читать дальше
© 2018, РИА «Новый День»