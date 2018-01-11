В ЮАР буйствует смертельно опасная зараза

Роспотребнадзор предупредил о вспышке смертельной опасной болезни – листериоза – в Южно-Африканской республике (ЮАР). В связи с этим ведомство просит граждан учитывать данные сведения при планировании поездок, говорится в сообщении на сайте службы.

В ЮАР складывается сложная ситуация по листериозу, отмечает Роспотребнадзор со ссылкой на сообщения министра здравоохранения страны Аарона Мотсоаледи в СМИ. «За декабрь прошлого года по состоянию на 9 января 2018 года лабораторно подтверждено 727 случаев заболеваний среди людей, из которых 61 – завершился летальным исходом», – говорится в сообщении.

Наиболее масштабная вспышка листериоза (442 случая) зафиксировано в провинции Хаутень, где расположена скотобойня, на которой месяц назад были обнаружены возбудители инфекции. Следом за ней по масштабам распространения болезни идет Западный Кейп, где подтверждено 92 случая листериоза. Источник инфекции не уточняется, эксперты проводят углубленные исследования возбудителя.

Напомним, листериоз опасен для человека и животных, при этом иногда отмечается бессимптомное течение болезни. Бактерии листерии способны длительное время сохраняться во всех объектах окружающей среды: в почве, воде, патологическом материале от павших животных, кормах, а также в различных пищевых продуктах, в том числе упакованных в барьерные пленки, ограничивающие доступ кислорода (под вакуумом, в модифицированной газовой атмосфере).

Человек может заразиться листериозом после употребления сырых или недостаточно обработанных продуктов, вдыхания пыли, контакта с больными животными. Кроме того, возможна внутриутробная передача через плаценту или при контакте новорожденных с инфицированными предметами ухода и медицинскими инструментами в роддомах. Лечение листериоза антибактериальное, вакцины от болезни не разработаны, говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 11.01.18

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