В Индии бушует смертельно опасный вирус

Российских туристов предупредили о распространении кьясанурской лесной болезни. Случаи заболевания зафиксированы в центральной части страны. Роспотребнадзор просит учитывать эту информацию при планировании поездок.

Кьясанурская лесная болезнь диагностирована в округе Синдхудург, штат Махараштра. «С января 2016 г. по январь 2018 г. всего в этом округе лабораторно подтверждено 332 случая КЛБ, 19 из которых – со смертельным исходом», – сообщает пресс-служба Роспотребнадзор.

При заражении кьясанурской лесной болезнью наблюдается нарушение свертываемости крови, а также длительная слабость организма. Вирус передается с укусом клещей, а также при употреблении сырого молока инфицированных домашних животных, например, коз.

Местные власти проводят вакцинацию людей. Кроме того, начата противоклещевая обработка инсектицидами

Москва, Служба безопасности РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.02.18

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