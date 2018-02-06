Кризис на Мальдивах: дипломаты советуют не ездить на курорт, туроператоры опасности не видят

На Мальдивских островах обострился политический кризис, дошло до столкновений военных и оппозиции. По словам туроператоров, туристам опасаться нечего, жалоб от россиян, отдыхающих на Мальдивах, не поступало. Однако в посольстве России на Шри-Ланке заявили, что рекомендуют воздержаться от поездок на курорт.

Волнения на Мальдивах начались после того, как были арестованы 12 депутатов парламента в рамках политики подавления оппозиции, которую проводит действующий глава государства Абдулла Ямин, рассказал BFM доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский. Верховный суд (ВС) постановил, что задержанных необходимо отпустить, но президент отказался исполнять постановление ВС, и на этой почве возник конституционный кризис. Часть полиции готова поддержать ВС, но эти полицейские чины были отправлены в отставку. Накануне Ямин ввел чрезвычайное положение в стране на 15 дней. Ограничения касаются гражданских свобод местных жителей, мальдивцам запретили проводить собрания и митинги.

«В Москву послан сигнал с рекомендациями воздерживаться от поездок на Мальдивы в связи с происходящими там определенными волнениями на политическом уровне. На сегодняшний день каких-либо проявляемых угроз нет, но предпосылки к этому есть», – цитирует ТАСС дипломатов консульского отдела российского дипломатического представительства в Шри-Ланке.

В то же время весь туристический сектор островов работает в нормальном режиме, ограничений на передвижения туристов нет, сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на Министерство туризма Республики Мальдивы. Туристические компании отмечают, что все события происходят исключительно в столице Мале. При этом никаких вооруженных конфликтов или других агрессивных столкновений не наблюдалось. Международный аэропорт работает в обычном режиме, комендантский час не вводился, туристическая инфраструктура функционирует, правительство гарантирует безопасность туристов.

По словам экспертов, туризм на Мальдивах является крупнейшим сектором экономики, а потому мальдивские власти сделают все возможное, чтобы политика не мешала отдыхающим. Впрочем, туроператоры все же рекомендуют отказаться от экскурсий в Мале.

По данным АТОР, Мальдивские острова остаются самым популярным направлением из «дорогой островной экзотики» в России. В прошлом году на курорте побывали 62 тысячи россиян, что на треть больше, чем в 2016-м. Россия занимает шестое место по доле туристов во въездном потоке Мальдив.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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