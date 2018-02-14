В Таиланде российский турист подстрелил себя из подводного ружья

В Таиланде с туристом из России произошел несчастный случай. Мужчина выстрелил себе в ногу из подводного ружья.

По данным издания Pattaya Now, инцидент произошел неподалеку от курортной Паттайи на острове Лан. 62-летний Цеохоб Сазонов во время подводной охоты ранил сам себя. В ногу россиянина попала металлическая стрела.

Турист путешествовал вместе с сыном, который и вызвал спасателей. Мужчину с травмой ноги доставили на материк и отправили в больницу. По словам врачей, жизни и здоровью россиянина ничего не угрожает.

Паттайя, Служба информации РИА «Новый День»

Паттайя. Другие новости 14.02.18

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