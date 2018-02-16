В Гималаях российского лыжника убило лавиной

В Гималаях турист из России попал под лавину и погиб. Четверо его приятелей были спасены. По словам представителей индийских властей, россияне проигнорировали предупреждения об опасности.

Инцидент произошел на горнолыжном курорте Гульмарг в индийской части Кашмира, сообщает агентство AP со ссылкой на местную полицию. Четверых граждан России спасатели эвакуировали в 50 км к западу от города Сринагара.

По словам главы департамента по туризму Индии Мехмуда Ахмада Шаха, российские туристы не прислушались к рекомендациям не приближаться к зоне возможного схода лавины, которые ранее распространили спасательные службы.

Стоит отметить, что в гималайском Кашмире лавины стали частым явлением из-за обильных снегопадов. Так в январе в районе Купвара жертвами стихии стали 11 человек, автомобиль которых накрыло снежной волной.

Нью-Дели, Служба информации РИА «Новый День»

Нью-Дели. Другие новости 16.02.18

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