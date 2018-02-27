В Таиланде автобус с российскими туристами попал в ДТП

Несколько туристов из России пострадали в аварии с автобусом на Пхукете. Кроме того, в больницу попала беременная гражданка Таиланда.

По данным Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM), авария произошла в минувшее воскресенье на горной дороге, ведущей из Кату в Патонг, пишут «Новости Пхукета».

Туристический автобус не успел вовремя затормозить на спуске и протаранил несколько автомобилей. Всего в ДТП получили повреждения семь транспортных средств.

Туристы из России, а также персонал туркомпании были госпитализированы. Также в больницу попала беременная гражданка Таиланда, находящаяся в одном из автомобилей в момент аварии.

Точное число пострадавших не называется. Однако в DDPM отметили, что речь идет о ранениях легкой степени тяжести, тяжелых травм никто не получил.

Бангкок, Служба информации РИА «Новый День»

Бангкок. Другие новости 27.02.18

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