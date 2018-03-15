Обратный эффект: американцы рвутся в РФ из-за антироссийской пропаганды

За 9 месяцев прошлого года число американских туристов в России выросло на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, несмотря на отсутствие в Штатах российских туристических офисов. Такое заявление со ссылкой на данные погранслужбы ФСБ сделал глава Ростуризма Олег Сафонов в интервью газете «Известия».

По словам чиновника, огромный интерес американцем к России вызывает антироссийская пропаганда. «Так часто случается. Им рассказывают небылицы о том, что происходит в России, а у людей возникает желание приехать и своими глазами посмотреть», – сказал Сафонов.

Руководитель Ростуризма отметил, что «западная пропагандистская кампания, направленная на дискредитацию РФ, как ни удивительно, работает на увеличение въездных потоков в нашу страну».

По его словам, из-за блокировки в западных СМИ позитивной информации о России у американце «занижен порог ожиданий, поэтому получается «WOW-эффект».

«Наши гости из США с приятным удивлением встречают в России дружелюбных людей, вкусную еду, красивые обустроенные улицы, интересные объекты туристического показа, широкие возможности для отдыха и доступные цены. Они видят современную, мирную и развитую страну», – подчеркнул чиновник.

Напомним, в январе 2018 года Госдепартамент США рекомендовал американским гражданам с особой осторожностью посещать Россию. Вашингтон включил РФ в третью группу стран по степени риска для граждан США, о поездках в которые рекомендовано тщательно подумать. При этом США отдельно указали на Чечню, Ингушетию и Дагестан, уверяя, что в этих российских регионах местные бандиты «похищали для выкупа» американцев и других иностранных граждан.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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