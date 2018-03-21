Визовые центры Польши в России приостанавливают работу

Визовые центры Польши приостановили прием документов, с 23 марта подать заявление на получение визы можно будет только в консульском отделе посольства в Москве по предварительной записи.

В сообщении визового провайдера VFS Global говорится, что визовые центры Польши в России временно приостанавливают свою деятельность с 27 марта 2018 года. В региональных отделениях прием документов завершился 20 марта. С сегодняшнего дня центры работают только на выдачу.

Как сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, прекращение работы польских визовых центров не связано с политикой и произошло по техническим причинам.

Возобновление работы центров состоится, как только вступит в силу новый договор с VFS Global. Вероятно, это произойдет в начале апреля, уточнила Тюрина.

Варшава, Служба информации РИА «Новый День»

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