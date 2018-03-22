«Победа» предлагает слетать в Германию на 9 мая под военным лозунгом «На Берлин»

Российский лоукостер «Победа» оказался в центре очередного скандала. Негатив в отношении авиакомпании вызвала новая реклама, в которой пассажирам предлагают посетить Германию. На рекламном баннере красуется самолет «Победы» с надписью «На Берлин».

Надпись на фюзеляже повторяет лозунг времен Великой Отечественной войны, который наносился на советские танки. Баннер является частью рекламной кампании, в рамках которой перевозчик предлагает 170 авиабилетов по минимальному тарифу в 499 рублей, причем основное количество дешевых билетов доступны на 9 мая.

На скандальную рекламу обратил внимание сооснователь и издатель Look At Media Алексей Аметов. По его словам, «гражданская авиация придумана, чтобы люди путешествовали, делали бизнес, торговали, смотрели мир, заводили новых друзей». «Самолет гражданской авиакомпании с военной надписью это – полное дно», – написал Аметов на своей странице в Facebook.

В свою очередь в пресс-службе «Победы» заявили, что перевозчик специально использовал провокационный прием для повышения продаж, так как модель лоукостера не предусматривает больших бюджетов для рекламы.

«Успех запуска продаж билетов на рейсы в Берлин превзошел самые смелые ожидания. За один день продаж забронировано в два раза больше билетов, чем после традиционной кампании», – заявила vc.ru пресс-секретарь «Победы» Елена Селиванова.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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