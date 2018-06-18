Роспотребнадзор: корь бушует в 28 странах Европы и в обеих Америках

Роспотребнадзор предупреждает о росте уровня заболеваемости корью в 28 странах Европы и на других континентах. При этом в 76% случаев речь идет о местной передаче инфекции, сообщает ведомство со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Наиболее тяжелая обстановка сложилась на Украине. Так, по информации Центра общественного здоровья Минздрава страны, показатель заболеваемости корью населения в 2017 году в 70 раз превысил уровни 2016 года. Всего с начала 2018 года на Украине зарегистрировано 20 553 случая заражения корью, из них 8 331 – среди взрослых и 12 222 – среди детей, от осложнений кори умерло 11 человек.

Больше всего заболевших было во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской, Черновицкой областях и в Киеве. Начиная с сентября 2017 года, в стране принимаются усиленные меры по иммунизации против кори детей. До конца прошлого года удалось привить 65,5% детей от числа запланированных, что всё-таки ниже уровней, рекомендуемых ВОЗ, которые составляют не менее 95%.

Широкое распространение корь получает и на Американских континентах. В текущем году очаги регистрировались в Аргентине, Бразилии, Колумбии, Эквадоре, Мексике, Перу, а также в Канаде и США. По данным Панамериканского бюро ВОЗ, одна из наиболее сложных ситуаций складывается в Венесуэле, где в 2017 году зарегистрировано 952 лабораторно подтвержденных случая заболевания, из них большинство – в штате Боливар.

В текущем году распространение инфекции продолжается, зарегистрировано более 900 случаев кори, имеются сведения о нескольких десятках летальных исходах. Наиболее высокая заболеваемость регистрируется в штатах Ансоатеги, Боливар, Дельта-Амакуро, Монагас, Сулия.

Причиной распространения инфекции во всех странах в первую очередь является низкий охват населения прививками против кори.

Москва, Иван Гридин

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