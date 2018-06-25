Клиентов крупного российского туроператора отказались заселять в отели Китая и Турции

Клиенты туристической компании «Натали-Турс» испытали сложности с заселением в отели Турции и Китая. Номера не были оплачены отправляющей стороной. Туроператор заявил, что задержка возникла из-за Рамадана.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), проблемы возникли у российских туристов в Турции 16 июня. Одну группу туристов перенаправили в другой отель, уступающий по качеству. Другой группе предложили внести на депозит 1200 долларов. 18 июня «Натали-Турс» компенсировала туристам потраченные на проживание средства.

Наделю спустя аналогичные трудности возникли у клиентов компании на китайском курорте Хайнань. Сначала туристов заселили, а через несколько часов сообщили, что номера не оплачены и выставили счет, который превышал озвученную в рамках пакетного тура стоимость.

Президент «Натали-Турс» Владимир Воробьев объяснил проблемы с заселением в Турции окончанием Рамадана. «Банки были закрыты накануне – четверг, пятница (14-15.06). Платежи поступали с задержкой», – уточнил глава туроператора. Что касается ситуации в Китае, сведений о том, как разрешилась проблема, пока нет. «Если отель не оплачен, действует стандартная процедура – служба 7/24 оплачивает картой, дальше разбираемся с принимающей стороной», – пояснил Воробьев.

Тем временем, исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе рассказала, что случаи с незаселением клиентов «Натали-Турс» в последнее время явление не редкое, передает RNS. «Я не могу характеризовать это как очень большую проблему, но туристы обратились к нам, и мы считаем, что туристам необходимо это учитывать. Ситуация с Турцией и Китаем произошла на прошлой неделе, ранее имели место [проблемы с заселением] в ОАЭ, Таиланде и Испании», – отметила Ломидзе.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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