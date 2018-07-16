Следственный комитет России проводит проверку в связи с неисполнением туроператором «Натали Турс» обязательств по проданным путевкам. Об этом сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

По ее данным, в пятницу, 13 июля, пришли следователи в офис компании. Эту информацию, указала она, подтвердили сотрудники туроператора. Также, по сведениям другого источника, сотрудники СКР изъяли часть документации туроператора, передает «Интерфакс».

Тюрина добавила, что в компании осталось 15 сотрудников. Остальных вынудили уволиться по собственному желанию в обмен на зарплату за июнь.

Представитель РСТ также отметила, что клиенты «Натали Турс» до сих пор не могут получить деньги за аннулированные туры. Тюрина при этом отметила, что все находящиеся за рубежом клиенты туроператора вернутся в Россию до 23 июля.

Как сообщал «Новый День», 29 июня «Натали Турс» объявила об отмене чартерных программ в Испанию, Италию, Грецию и Турцию, сославшись на их низкую рентабельность, а 4 июля заявила, что прекращает продажи новых туров и аннулирует все оплаченные путевки до конца сентября 2018 года из-за финансовых проблем. Туроператор обосновал свое решением тем, что компании-партнеры в зарубежных странах отказываются обслуживать туристов «Натали» в долг.

Ответственность трех юрлиц «Натали Турс» застрахована на 150,5 млн рублей в «Ингосстрахе». Фонд персональной ответственности туркомпании насчитывает еще 6 млн рублей, которые можно использовать для выплат клиентам. Однако, как ранее заявляла Тюрина, этих средств не хватит на выплаты всем туристам: до 1 октября продано около 10 тысяч путевок на 15 миллионов долларов.

На прошлой неделе представители общественной организации «Клуб защиты прав туриста» подали в суд иск о признании факта прекращения туроператорской деятельности компании. Кроме того, на туроператора были поданы жалобы в Роспотребнадзор.

Ранее глава «Натали Турс» Владимир Воробьев заявлял, что компания планирует продолжать работу и будет пытаться возместить туристам затраты не в виде денег, а в виде гарантийных обязательств, по которым они смогут отдохнуть с апреля 2019 года по апрель 2020-го. Однако в РСТ призвали клиентов не верить обещаниям туркомпании и требовать возврата денег.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.07.18

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