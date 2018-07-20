Прокуратура пришла с проверкой в «Натали Турс»

Прокуратура Москвы приступила к проверке туроператора «Натали Турс» после жалоб клиентов компании, оставшихся без отдыха и денег.

Как сообщили в надзорном ведомстве, сотрудники прокуратуры оценят соблюдение требования федерального законодательства о защите прав потребителей и туристической деятельности. Прокурор Москвы Владимир Чуриков взял на контроль проведение проверки, добавили в прокуратуре.

Как сообщал «Новый День», «Натали Турс» 29 июня объявила об отмене чартерных программ в Испанию, Италию, Грецию и Турцию, сославшись на их низкую рентабельность, а 4 июля заявила о прекращении продажи новых туров и аннуляции всех оплаченных путевок до конца сентября 2018 года из-за финансовых проблем. Туроператор обосновал свое решением тем, что компании-партнеры в зарубежных странах отказываются обслуживать туристов «Натали» в долг.

Ответственность трех юрлиц «Натали Турс» застрахована на 150,5 млн рублей в «Ингосстрахе». Фонд персональной ответственности туркомпании насчитывает еще 6 млн рублей, которые можно использовать для выплат клиентам. Однако, по данным Российского союза туриндустрии, этих средств не хватит на выплаты всем туристам: до 1 октября продано около 10 тысяч путевок на 15 миллионов долларов. Клиентам в этом случае достанется по 13-15 тысяч рублей, в то время как они платили за путевки в разы больше.

16 июля пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина сообщила, что Следственный комитет начал проверку «Натали Турс». По ее словам, следователи изъяли часть документации компании. Однако глава туроператора Владимир Воробьев эту информацию отрицает. Ранее он заявлял, что компания планирует продолжать работу и будет пытаться возместить туристам затраты не в виде денег, а в виде гарантийных обязательств, по которым они смогут отдохнуть с апреля 2019 года по апрель 2020-го. Однако в РСТ призвали клиентов не верить обещаниям туркомпании и требовать возврата денег через суд. Юристы Ассоциации туроператоров России ожидают в ближайшее время вала судебных исков туристов к «Натали Турс».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.07.18

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