Очередной туроператор объявил о своем крахе

Очередной туроператор объявил о прекращении деятельности. Им оказалась московская компания «Интрэвел Столешники». Туроператор прекращает работу с 20 июля, говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

В сообщении отмечается, что компания «вынуждена принять самое сложное решение за долгое время нашей работы». «В жестких условиях негативного информационного поля на рынке мы уже почти 2 месяца старались привлекать инвестиции, договариваться с партнерами, но найти выход из сложившейся ситуации, увы, мы не смогли», – подчеркивается в заявлении.

В компании заверили, что все клиенты, которые находятся на отдыхе, «имеют обратные билеты, их проживание полностью оплачено. И подчеркнули, что «многие туристы смогут улететь на отдых в ближайшие дни», а все остальные «смогут воспользоваться нашими страховыми суммами».

Представители отрасли отмечают, что компания работала преимущественно как агент крупных туроператоров. Финансовая ответственность компании застрахована в четырех страховых компаниях на сумму 80 млн рублей. Туроператор указал, что страхового покрытия будет достаточно для полной выплаты по тем путевкам, поездки по которым не состоятся.

Как сообщают источники TourDom.ru, вылеты по заявкам от «Интрэвел Столешники» оплачены до 24 июля. Обратные рейсы тоже оплачены.

Напомним, что за последний месяц о прекращении деятельности либо чартерных программ заявили компании Polar Tour, «Матрешка Тур», «Премиум Трэвел», «Натали Турс», DSBW Tours и «Аврора БГ».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.07.18

Прокуратура пришла с проверкой в «Натали Турс». / В сафари-парке «Тайган» лев покусал туристку. / В Ялте закрыли Приморский пляж. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»