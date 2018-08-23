Ростуризм сообщил о прекращении работы двух туроператоров

Туроператоры «Фонд мира» и «Веди ТУР Элит» заявили о прекращении деятельности. Об этом сообщило Федеральное агентство по туризму.

Как уточнили в Ростуризме, компании будут исключены из ассоциации «Турпомощь». Средства фонда персональной ответственности им вернут. С 24 августа начнется формирование реестра неисполненных обязательств перед третьими, передает «Интерфакс».

Туроператор «Веди ТУР Элит» заявил, что у него нет неисполненных обязательств перед клиентами. Компания «Фонд мира», по словам ее руководства, рассчитается со своими клиентами 24 августа.

Кроме того, из «Турпомощи» исключили ООО «Матрешка-тур», так как организация не платила членские взносы. В течение месяца будут приниматься заявления от туристов, которые пользовались услугами туроператора. По истечении этого срока, если обращений не будет, компании также вернут деньги из фонда.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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