Около тысячи туристов не могут вернуться из Болгарии в Россию

Граждане России не могут вернуться из Болгарии из-за задолженности туроператора. Купленные билеты на обратную перевозку были аннулированы и проданы другим клиентам. В ситуацию вмешался Ростуризм.

Россияне должны были вернуться рейсами авиакомпании Bulgaria Air до 9 сентября. По данным Ростуризма, проблема коснулась полутора тысяч российских туристов, в том числе около 150 детей. Дело в том, что болгарская компания-посредник «Ной травел» расторгла договор сотрудничества с российских туроператором «Турово» из-за долгов. После этого авиабилеты, уже оплаченные туристами, повторно пустили в продажу.

При содействии российских и болгарских дипломатических ведомств удалось решить вопрос с возвращением организованных детских туристических групп. В Россию вернулись более ста детей, еще 24 ребенка вывезут 31 августа. В Ростуризме уточнили, что в данный момент на территории Болгарии находятся около 1 тысячи российских туристов, которые должны были возвращаться на родину рейсами авиакомпании Bulgaria Air.

Если билет был куплен в составе тура, то ответственность несет туроператор. Если перелет гражданин покупал самостоятельно, претензии нужно предъявлять той компании, которая продала билет.

Ростуризм считает, что необходимо менять сложившуюся систему оказания услуг авиаперевозки в Болгарию. Так как существующая схема предполагает наличие посредников, что не только создает риски возникновения таких ситуаций, которая сложилась с туроператором «Турово», но и сказывается на цене перелетов.

София, Служба информации РИА «Новый День»

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