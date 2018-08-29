Российский турист искупался в знаменитом фонтане в Риме за 450 евро

Итальянские правоохранители оштрафовали туриста из России за купание в фонтане Треви. Мужчина заплатил 450 евро.

По данным итальянских СМИ, 40-летний россиянин обвиняется в нарушении общественного порядка, она прыгнул в фонтан и теперь заплатит крупный штраф. Кроме того, за аналогичное нарушение оштрафовали двух американцев.

Знаменитый фонтан Треви был построен в 1732-1762 годах. Он считается одной из главных достопримечательностей Рима.

Рим, Служба информации РИА «Новый День»

Рим. Другие новости 28.08.18

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