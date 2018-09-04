Отдых в Тунисе: туристы рискуют попасть в транспортную блокаду

После крупного скандала в тунисском порту судоходная компания отменила забастовку, однако надолго ли хватит терпения рабочих предположить сложно. Ситуация складывается критическая и может «взорваться» в любой момент.

Как сообщили представители таможенной службы страны, 2 сентября сотрудники Тунисской судоходной компании (CTN) намеренно заблокировали около 2500 путешественников, которые должны были отправиться из порта Ла Гулетт в Геную. Возмущенные пассажиры устроили бунт, заблокировав все дороги, ведущие к порту. Как уточнил заместитель генерального секретаря Тунисского профсоюза Буали Мбарки, итогом скандала стала встреча профсоюза с заинтересованными лицами, в ходе которой было решено отменить запланированную на 3-4 сентября забастовку моряков.

Примечательно, что месяцем ранее сотрудники CTN уже проводили акцию протеста против систематических невыплат премии. Как заявили в профсоюзе, именно работники морского транспорта буквально спасают туристическую отрасль в пиковый сезон отдыха, проводя на судне две трети своей жизни. Поэтому они имеют право хотя бы на небольшую премию в 200 динаров (около 5 тысяч рублей) на человека, а также иные улучшения условий труда.

В профсоюзной организации подчеркнули, что невыполнение требований бастующих может привести к изменению графика работы лодок и паромов, вплоть до полной отмены рейсов, что не лучшим образом отразится на отрасли.

Характерные для Туниса забастовки работников транспорта особенно обострились в курортный сезон. В августе бастовали работники железной дороги, что также привело к сбою работы в данной сфере. Протестующие заявляли, что ужасные условия труда отражаются и на качестве транспортных услуг. Проблем с авиаперелетами добавили забастовки в тунисском международном аэропорту в Энфиде. По заявлению главы Тунисской ассоциации туристических агентов Джабера Бен Атуша, летом текущего года курорты Туниса планировали принять около 8 миллионов туристов, так что систематические волнения в стране обернулись немалыми неудобствами для туристов и убытками бизнеса. Так, в июле сотни украинских туристов не могли вернуться из Монастира домой из-за проблем с туроператором и авиакомпанией.

Регулярно протестуют в Тунисе работники и других отраслей: с начала года в нескольких городах граждане выходили на улицы митинговать против повышения цен и введения новых налогов. Массовые беспорядки подавлялись сотрудниками полиции, но при этом имелись жертвы.

Теперь забастовкой угрожает сама полиция, правда пока только экологическая. Генеральный секретарь экологический полиции Туниса пригрозил властям забастовкой из-за неразберихи с реформой в министерстве по делам местного и экологического управления страны. Кстати, экологическая обстановка в стране не менее острая, чем экономическая и политическая: африканская страна буквально утопает в мусоре, на уборку которого практически не выделяется средств.

Общее положение в Тунисе остается крайне напряженным и любая незначительная ситуация может спровоцировать серьезный взрыв недовольства и массовые беспорядки. «Тунис находится в неспокойном положении. Политический кризис создает не только политические, но и экономические проблемы, что приводит к расшатыванию внутренней обстановки», – комментирует глава коллегии АНО «Центр Исследований, сохранения, поддержки и развития Евразийства» Юрий Самонкин.

Политолог также добавил, что в условиях высокой напряженности в стране, где забастовки могут начаться даже из-за незначительных событий, решить проблему может только правительство, которое действительно займется работой. В противном случае государство рискует стать второй Ливией или Сирией.

Российские туроператоры уже заявляли о вынужденной необходимости сокращать и отменять рейсы в Тунис из-за нерентабельности этого направления. Не исключено, что в дальнейшем рейтинги опасной для пребывания страны будут только падать.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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