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NewDayNews.ru

Суббота, 8 сентября 2018, 17:15 мск

Новости Туризм

Названа самая популярная страна для туризма

Всемирная туристическая организация (ВТО) назвала Францию самой посещаемой страной мира, сообщает CNN. Из доклада ВТО следует, что рост международного туризма не демонстрирует признаков замедления: за 2017 год эксперты насчитали на 6,8 % больше прибытий, чем годом ранее.

Эксперты объяснили это экономическим подъемом, который приводит к росту спроса. Франция лидирует с показателем 86,7 млн туристов за год, на втором месте – Испания (81,8 млн человек), на третьем – США (75,9 млн). Замкнули пятерку Китай (60,7 млн) и Италия (58,3 млн).

Рейтинг самых быстрорастущих туристических направлений возглавил Египет с ростом 55,1%, на втором месте – Того (46,7%), на третьем – Сан-Марино (31,1%). Замкнули пятерку Вьетнам (29,1%) и Грузия (27,9%).

Москва, Иван Гридин

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