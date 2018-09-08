Названа самая популярная страна для туризма

Всемирная туристическая организация (ВТО) назвала Францию самой посещаемой страной мира, сообщает CNN. Из доклада ВТО следует, что рост международного туризма не демонстрирует признаков замедления: за 2017 год эксперты насчитали на 6,8 % больше прибытий, чем годом ранее.

Эксперты объяснили это экономическим подъемом, который приводит к росту спроса. Франция лидирует с показателем 86,7 млн туристов за год, на втором месте – Испания (81,8 млн человек), на третьем – США (75,9 млн). Замкнули пятерку Китай (60,7 млн) и Италия (58,3 млн).

Рейтинг самых быстрорастущих туристических направлений возглавил Египет с ростом 55,1%, на втором месте – Того (46,7%), на третьем – Сан-Марино (31,1%). Замкнули пятерку Вьетнам (29,1%) и Грузия (27,9%).

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.09.18

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