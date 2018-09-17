Президент отобрал у Мединского Ростуризм и отдал Орешкину

Федеральное агентство по туризму теперь подчиняется Министерству экономического развития. Об этом говорится в указе, который подписал президент Владимир Путин.

Функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма и туристической деятельности передаются Министерству экономического развития, возглавляемому Максимом Орешкиным.

Ранее регулированием работы Ростуризма занималось Министерство культуры во главе с Владимиром Мединским.

В течение полугода правительство должно обеспечить выполнение указа и внести изменения в действующие документы, сообщается в указе, опубликованном на портале правовой информации.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.09.18

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