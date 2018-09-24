В аэропортах России на части рейсов упростят контроль за багажом

В российском правительстве и Минтрансе обсуждается возможность сокращения времени обслуживания транзитных международных рейсов. Об этом со ссылкой на представителей российских аэропортов пишут «Известия».

В частности, для сокращения времени обслуживания рейсов предлагается отменить повторный досмотр трансферных пассажиров и их багажа. Авторы инициативы считают, что воплотить ее в жизнь возможно при заключении с государствами-участниками Международной организации гражданской авиации (ИКАО) соглашений о взаимном признании норм авиабезопасности каждой страны. В первую очередь такие соглашения могут быть подписаны со странами Евросоюза, Китаем, США и Израилем.

Предполагается, что благодаря нововведению очереди при пересадках станут меньше, а число случаев потери багажа и опозданий на рейсы сократится.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 24.09.18

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