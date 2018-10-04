Россия вошла в тройку лидеров по числу смертельных селфи

Россия оказалась на втором месте среди стран с наибольшим числом смертельных исходов во время селфи. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в Journal of Family Medicine and Primary Care.

За последние шесть лет в мире погибли 259 человек, пытаясь сделать селфи, сообщают авторы исследования. Возглавила антирейтинг Индия, где с октября 2011 по ноябрь 2017 года зафиксировано 159 несчастных случаев.

На втором месте идет Россия. За этот период во время фотографирования себя на фронтальную камеру погибло 16 человек. Вслед за РФ идут США и Пакистан.

Примечательно, что чаще делают селфи женщины, однако печально это заканчивается в большинстве случаев для мужчин. Исследователи объясняют это тем, что сильный пол более склонен к риску.

Чаще всего люди, которые погибали, пытаясь сделать селфи, тонули, падали с высоты или были сбиты автомобилем или поездом.

Авторы исследования призывают власти предупреждать посетителей специальными табличками об опасности селфи в местах большого скопления туристов, речь идет о горных вершинах, у водоемов и на смотровых площадках небоскребов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.10.18

РЖД хочет построить плацкартные вагоны с капсулами для пассажиров. / «Натали Турс» попала под «уголовку». / В Таиланде арестовали гражданина России по запросу Интерпола. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»