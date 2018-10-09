Российский паспорт занял 47 место по числу стран с безвизовым въездом

В рейтинге паспортов Россия заняла 47 место. Гражданам РФ не нужно оформлять визу, чтобы посетить 119 государств. Такие данные предоставила консалтинговая компания Henley & Partners.

Специалисты отмечают, что Россия увеличила количество стран, доступных для посещения в безвизовом режиме. Так в прошлом году это показатель составлял 106, в начале 2018-го – 110. В тоже время в общем списке РФ опустилась с 46 на 47 место, так как другие государства улучшили свои позиции, передает «Интерфакс».

Первое место рейтинга принадлежит Японии. Японский паспорт дает возможность посетить без визы 190 стран мира. Второе место занимает Сингапур – 189 стран с безвизовым посещением. Третье – Германия (188). Такие же показатели у Южной Кореи и Франции.

Граждане Дании, Италии, Испании, Финляндии и Швеции могут без ограничений путешествовать в 187 стран, паспорт этих государств занимает четвертую строчку рейтинга. На пятом месте США.

В конце списка оказались Пакистан, Сомали, Сирия, Ирак и Афганистан, граждане этих стран могут посетить без оформления визы порядка 30 государств.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.10.18

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