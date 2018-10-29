Россияне не спешат покупать туры на Новый год из-за курса рубля и обещанного Египта

В прошлом году граждане России были значительно активнее при покупке турпутевок на новогодние каникулы. Теперь же продажи туроператоров растут, но в несколько раз медленнее. Во всем виноват слабый рубль и возможное открытие прямых рейсов в Египет.

О тенденциях в туриндустрии рассказали «Ведомостям» в Ассоциации туроператоров России (АТОР). По словам исполнительного директора Майи Ломидзе, в 2017 году россияне озаботились отдыхом на Новый год еще в сентябре, в этом году небольшая активность замечена только во второй половине октября.

По данным АТОР, в прошлом году выездной турпоток вырос почти на четверть – до 39,6 млн поездок. Туроператоры продают около 10 млн путевок, на новогодние праздники приходится 10-15% продаж – 1-1,5 млн поездок.

Эксперты называют две причины слабых продаж путешествий на Новый год. Во-первых, россиян отпугивает нестабильный курс национальной валюты. Многие надеются на то, что рубль окрепнет к концу года и турпутевки на заграничные курорты подешевеют.

Дело в том, что в валюте цены по сравнению с прошлым годом не изменились, однако из-за разницы курсов путешествия подорожали значительно, порой, почти в два раза. В этой связи россияне стремятся экономить – берут отель подешевле и рассматривают недорогие альтернативные направления.

Самыми популярными направлениями на Новый год являются Россия (Сочи и Красная Поляна), Таиланд и Индия. Также спросом пользуются ОАЭ, Чехия, Кипр, Доминиканская Республика, Турция, Андорра и Болгария.

Вторая причина – возможное открытие прямого авиасообщения с Египтом, которое активно обсуждают туроператоры. В октябре президент России Владимир Путин и египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси провели встречу в Сочи. Путин заявил по итогам переговоров, что стороны договорились в полном объеме восстановить авиасообщение между странами. Посол Египта в РФ Ихаб Наср сообщил, что, вероятно, это произойдет до конца 2018 года.

Напомним, Россия и Египет прервали авиасообщение в 2015 году после крушения российского лайнера, в результате которого погибли более 200 человек. Регулярные рейсы в Каир были восстановлены только в середине апреля этого года. При этом популярный курорт Шарм-эль-Шейх все еще закрыт для российских туристов из соображений безопасности.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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