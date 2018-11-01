Более трети жителей России остались без летнего отпуска из-за нехватки денег

Летом жители России предпочитают отдыхать на отечественных курортах. 38% проводят отпуск дома или отказываются от него вовсе из-за невозможности выделить деньги на поездку. Только 5% граждан могут позволить себе отдохнуть за рубежом. Таковы результаты опроса, проведенного «Левада-центром».

Исследователи опросили 1600 совершеннолетних россиян в 136 населенных пунктах, 52 субъектах России. Выяснилось, что более трети респондентов вынужденно остались без летнего отпуска в этом году (38%). Каждый пятый сообщил, что летом не был в отпуске вообще, а 18% опрошенных отказались от летних поездок по финансовой причине.

5% принявших участие в опросе использовали свой отпуск, чтобы заработать. При этом молодежь чаще отказывается от летнего отдыха в пользу работы – среди россиян в возрасте от 18 до 24 лет 13% подрабатывали в отпуске.

Каждый четвертый (24%) житель России предпочел провести летний отпуск на дачном участке. Чаще остальных на даче отдыхали жители столицы (38%), респонденты в возрасте от 55 лет и старше (30%), а также семейные люди (26%).

Из тех, кому все же удалось найти деньги на поездку, большинство посвятили свой отпуск внутреннему туризму – 8% опрошенных побывали на Черноморском побережье Кавказа, в Крыму, еще 11% – ездили к родственникам, друзьям или просто отдохнуть в другой регион. Только 5% респондентов побывали за границей.

«Большая часть из тех, у кого была финансовая возможность куда-либо поехать этим летом, посвятили свой отпуск внутреннему туризму. Активно отдыхали за границей только жители Москвы и респонденты с высоким потребительским статусом», – отмечают специалисты «Левада-центра».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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