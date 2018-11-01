Стоимость туров по России взлетела на 30%. В лидерах продаж – не Крым

Отдых в России этой осенью и зимой резко взлетел в цене, сообщает Ассоциация туроператоров России, проанализировав данные системы бронирования пакетных туров Слетать.ру за сентября текущего года. Значительное подорожание организованных туров по России – на 30% по сравнению с прошлым годом – в АТОР объяснили повышением цен на топливо и дальнейшим ростом стоимости транспортных услуг.

По данным системы Слетать.ру, средняя стоимость турпакета на 7 ночей по России, который подбирали на осень и зиму туристы в сентябре текущего года, составила 54 894 рубля (рост средней цены на 31,3%), а на 14 ночей – 98 119 рубля (рост на 35%).

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе в комментарии «Интерфаксу» связала резкое подорожание организованного отдыха в России со взлетом цен на бензин и последующим ростом цен на транспортные услуги – это основная причина. Она добавила, что на стоимость туров по стране также повлияли инфляция и высокий спрос.

По информации Ассоциации туроператоров России, интерес россиян к покупке пакетных туров по России вырос на 28% по сравнению с 2017 годом.

Лидерами поисковых запросов в сентябре текущего года стали пакетные туры в Крым (52% всех запросов на туры по России) и Краснодарский край (44,6%), отметили в АТОР. В сравнении с сентябрем прошлого года поисковый интерес россиян к турам в Крым снизился, а к курортам Краснодарского края – вырос: в сентябре 2017 года Крым занимал долю в 57% всех запросов на туры по РФ, а Краснодарский край – 37,7%. При этом, как отмечается, в реальных продажах турпакетов Краснодарский край демонстрирует результаты выше Крыма.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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