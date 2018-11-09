Зарубежный отдых на новогодние праздники резко подорожал

Отдых для россиян за границей резко возрос в цене. Отели на зарубежных курортах подорожали минимум на 40%. Кроме того, подросла стоимость перелетов. Такова статистика сервисов по бронированию. В то же время туроператоры заявляют, что предлагаемые ими путешествия стоят на уровне прошлого года.
Как правило, самостоятельные туристы бронируют новогодний отдых заранее, так как перелеты на праздничные даты, дороже обычных, и ранние бронирования помогают сэкономить до 50%, пишет РКБ со ссылкой на слова представителей сервисов бронирования.
Средняя стоимость бронирования, по данным издания, резко выросла. Сервисы фиксируют подорожание минимум на 40%. Международные перелеты подорожали на 5-10%. Отели на ряд самых популярных направлений выросли в цене еще значительнее, например, размещение в Стамбуле подорожало порой на 70%, в Мюнхене – на 60%.
Главная причина – девальвация рубля. При этом официальный курс российской валюты, по данным Центробанка, за год просел лишь на 13% по отношению к доллару и на 10% к евро.
В свою очередь туроператоры уверяют, что у них цены на новогодние туры остались на уровне прошлого года. Наиболее востребованные зарубежные направления у россиян в новогодние каникулы – Таиланд, Индия, ОАЭ, Турция, а также заграничные горнолыжные курорты.
Москва, Служба информации РИА «Новый День»
Москва. Другие новости 09.11.18
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