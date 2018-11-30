Российских туристов предупредили о вспышке холеры в мире

Роспотребнадзор предупредил граждан о распространении холеры в странах Африки и Южной Америки. Путешественникам рекомендуют покупать воду в бутылках, следить за тем, что они едят, и чаще мыть руки.

По данным Всемирной организации здравоохранения, за 2018 года в 37-ти странах мира число заболевших холерой составило свыше 73,3 тысячи человек. 1788 случаев заражения закончились летальным исходом, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Наибольшее число заболевших приходится на страны Африканского континента Нигерия (свыше 24 тысячи), Демократическая Республика Конго (21,1 тысячи), Сомали (5,5 тысячи), Танзания (4,2 тысячи), Кения (1,4 тысячи). В настоящее время также отмечается осложнение эпидемиологической ситуации в странах Южной Америки, в том числе в Чили», – говорится в сообщении ведомства.

Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок.

Кроме того, специалисты службы посоветовали соблюдать несколько правил, которые помогут избежать заражения. В частности, рекомендуется употреблять только ту пищу, в качестве которой вы уверены, пить только безопасную воду в бутылках, не покупать еду на рынках и лотках, а также тщательно мыть руки перед каждым приемом пищи.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.11.18

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