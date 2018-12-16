Опасный туризм: в Швейцарии разбился автобус с россиянами

Сегодня утром в Швейцарии произошло крупное ДТП с рейсовом автобусом, следовавшим из Италии. Как сообщили в посольстве РФ в Берне, в результате аварии пострадали десять граждан России.

«Все они госпитализированы, им оказывается необходимая медпомощь», – уточнили в диппредставительстве и добавили, что российские дипломаты находятся в контакте с полицией кантона, а также лечебными учреждениями.

Твиттер российского диппредставительства

Пресс-атташе российского посольства Станислав Смирнов отметил «Интерфаксу», что «в основном речь идет о незначительных травмах-ушибах, гематомах, порезах, но один из пострадавших находится в состоянии средней степени тяжести».

«По нашим данным, трое пострадавших уже покинули медицинские учреждения», – отметил Смирнов.

Берн, служба информации РИА «Новый День»

Берн. Другие новости 14.12.18

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