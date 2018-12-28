Турция неожиданно ввела налог на безопасность туристов

С 1 января 2019 года турецкие власти будут брать с приезжающих в страну иностранцев налог на безопасность в размере 1,5 евро. Для российских туроператоров информация о новом сборе стала неожиданностью.

Первоначально предполагалось собирать с туристов, въезжающих в Турцию, по 3 евро. Однако после переговоров ассоциации туристических агентств страны TURSAB с правительством налог снизили до 1,5 евро с человека, передает «Интерфакс». Взнос будут собирать в аэропортах по прилету.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) отметили неожиданность введения нового налога. При этом власти Турции не представили туроператорам официального разъяснения порядка уплаты налога на безопасность, а также не пояснили, должны ли платить сбор те туристы, которые давно оплатили свои путешествия, запланированные на 2019 год.

Кроме того, у российских турфирм нет никаких отношений ни с налоговыми, ни с авиационными властями Турции, пока непонятно, как именно будет оплачиваться новый налог.

Анкара, Служба информации РИА «Новый День»

Анкара. Другие новости 28.12.18

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