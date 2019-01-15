Совфед, Госдуму и Ростуризм просят обложить туристов дополнительными сборами

Бизнесмены выступили с предложением ввести налог для россиян и иностранцев на выезд за пределы РФ в размере 500 рублей. В непростой международной обстановке «особую актуальность приобретают вопросы развития внутреннего туризма», считают в ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ». Соответствующее обращение за подписью президента организации Рахмана Янсукова было направлено на имя спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина, а также главы Ростуризма Олега Сафонова.

По мнению предпринимателей, «сегодня созданы уникальные условия, при которых можно в относительно короткие сроки возродить туристическую отрасль России и повысить ее мировую конкурентоспособность», передает РИА «Новости». В ассоциации уверены, что сбор необходимо взимать всякий раз, когда россиянин или иностранец покидает пределы РФ, за исключением временной остановки в течение 24 часов.

Бизнеспены отмечают, что российский туристический сектор в ближайшие семь лет получит на развитие более 422 млрд бюджетных рублей, а реализация предложенного ими проекта позволит ежегодно привлекать еще по 35 млрд рублей.

По оценкам Всемирной туристской организации, Россия занимает одно из ведущих мест в сфере международного туризма. Так, за 2017 год РФ посетило более 24 млн иностранцев, заняв девятую строку по этому показателю в Европе и заработав почти 540 млрд рублей. Вместе с тем в ассоциации отмечают рост числа россиян, отдыхающих за границей, в том числе и из-за несоответствия качества туристических услуг на родине их стоимости.

«Повышение качества туристических услуг и уменьшение их стоимости невозможно без масштабных работ по восстановлению и сохранению памятников культуры и искусства, культурного наследия, использования рекреационных ресурсов нашей страны, внедрения инновационных технологий», – считают в ассоциации, добавляя, что это требует дополнительного финансирования.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 15.01.19

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