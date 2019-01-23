Туроператоры: в 2019 году россияне будут экономить на путешествиях

Российские туристы продолжат экономить на поездках за границу. Такое мнение высказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на прогнозы участников рынка.

По словам представителей туроператоров, основная тенденция – падение доходов населения. «Это приводит к сокращению спроса на путешествия, так как наши услуги не являются услугами первой необходимости. Также это выражается в падении среднего чека. Те, кто продолжает путешествовать, начинают экономить на отдыхе. По таким направлениям как Греция, Кипр, Доминикана, Испания мы фиксируем падение среднего чека на 15%-20%», – рассказал один из членов ассоциации.

Все чаще туристы переключаются на пакетные предложения, потому что зачастую они обходятся дешевле, чем путешествия спланированные самостоятельно. Подтверждение этого тренда – сильный рост турпотока в Турцию в 2018 году. Туроператоры выражают надежду, что сегмент пакетных туров в 2019 году останется как минимум на уровне уходящего года по объему в денежном выражении.

Вместе с тем, игроки туррынка уверены, что среди российских путешественников сохранится тренд к экономии и снизится уровень запросов на звездность отелей. Эксперты не исключают, что продолжится рост разрыва между покупательной способностью и стоимостями туров.

Если в прошлом году темпы по раннему бронированию были рекордными, то в 2019 году представители туристической отрасли не ожидают подобного ажиотажа. «Мы смотрим цены по раннему бронированию, и они очень высокие. Продавать что-то по таким ценам будет сложно», – указывают в Ассоциации.

По словам экспертов, погноз спроса на 2019 год также зависит от ценообразования, которое будут демонстрировать поставщики. Пока что в ТОПе снова ожидаются Турция и Россия. И, конечно, все турагентское сообщество ждет открытия Египта. Однако никто из опрошенных агентов не берется прогнозировать, будут ли открыты египетские направления. В то же время слухи об этом мешают продажам. Туристы откладывают покупку путевки, ожидая лучших предложений.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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