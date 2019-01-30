Власти Гоа вводят крупные штрафы за распитие алкоголя на пляжах и в туристических местах

Власти индийского штата Гоа вводят штрафы за распитие алкогольных напитков на пляжах, в туристических местах и у входов в магазины. Поправки внесут в закон о туризме. За употребление спиртного в неположенном месте в одиночку придется заплатить две тысячи рупий (около 1850 рублей). Если распитие проходило в компании с кем-либо, то каждому нарушителю грозит штраф 10 тысяч рупий (около 9200 рублей).

Кроме того, решено запретить приготовление пищи в общественных местах, передает The Indian Exspress. Полицейских хотят наделить полномочиями штрафовать отдыхающих, которые принесли на побережье стеклянные бутылки. В случае отказа платить штраф, нарушителям грозит лишение свободы на срок до трех месяцев.

Ежегодно на этот индийский курорт приезжают три миллиона туристов, 450 тысяч из которых иностранцы, отмечает «РГ».

Панаджи, Иван Гридин

Панаджи. Другие новости 29.01.19

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