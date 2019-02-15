Япония задумалась о безвизе для россиян

Правительство Японии рассматривает возможность отмены краткосрочных въездных виз для россиян, пишет японская газета Sankei со ссылкой на источники. По данным издания, в случае положительного решения данного вопроса граждане РФ при условии заблаговременной регистрации в японском консульском учреждении данных своего загранпаспорта получат возможность посещать Страну восходящего солнца на срок до 90 суток без оформления визы.

Газета также пишет, что Токио подумывает разрешить многократный безвизовый въезд для граждан России в течение определенного установленного срока. Отмечается, что сроки введения такой системы пока не определены, однако данный вопрос может быть на встрече глав МИД Японии и России 16 февраля в Мюнхене.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе российско-японских переговоров высказался за отмену визового режима между двумя странами.

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 13.02.19

Демонтировать! В Керчи решили не ждать, когда рухнет уникальный античный объект. / Booking лишил российских отельеров возможности уклониться от НДС. / Крымские ветви власти не сошлись в ценах на отдых в 2019 году. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»