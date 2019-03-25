Российские туристы полюбили короткие путешествия

Среди россиян растет спрос на мини-путешествия. Основные направления туров «на выходные» – по России, а также Турция и Кипр.

Согласно опросу, проведенному одним из сервисов путешествий, 65% респондентов положительно относятся к коротким турам. Треть опрошенных заявили, что это приемлемый способ отдохнуть, есть попадутся недорогие авиабилеты. 8% опрошенных покупает недорогие путевки в туркомпаниях, пишет РИА «Новости».

14% участников опроса предпочитают автотранспорт для путешествий на две-четыре ночи. Столько же респондентов были бы не против, поехать в тур на выходные, но пока не могут себе этого позволить.

В то же время 35% опрошенных отказываются от короткого отдыха и отдают предпочтение полноценному отпуску. 12% считают, что мини-туры это лишняя трата денег.

Спрос на короткие путешествия возобновился после спада в прошлом году, отмечают игроки туристического рынка. «В основном, конечно, это путешествия по России, либо в страны без виз и с коротким перелетом – в Турцию, на Кипр, – говорят эксперты. – Также короткие путешествия популярны, например, среди желающих посетить Чехию».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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