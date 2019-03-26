Россия занимает 47 место в рейтинге паспортов мира

Российский паспорт значительно отстает от документов других стран по уровню свободы перемещения. Россияне могут посетить без визы 119 стран.

Обновленный рейтинг паспортов, показывающий степень свободы передвижения граждан различных стран, представила компания Henley & Partners. Первое место разделили Япония, Сингапур и Южная Корея. Граждане этих государств могут свободно попасть в 189 стран.

Второе место с показателем 188 стран занимает Германия. Третью позицию разделили Дания, Финляндия, Франция, Италия и Швеция, передает РБК. Граждане Великобритании и США могут беспрепятственно поехать в 185 и 184 государства соответственно.

Россия за последние три месяца поднялась с 48-го места на одну строчку, при этом число стран, доступных к посещению без визы выросло со 118 до 119. «На показатель России повлияло небольшое изменение в визовой политике Омана. Если раньше все путешественники, включая россиян, могли получить визу по прибытии, то теперь они должны заранее подать заявку на электронную визу. Методология засчитывает визу по прибытии как безвизовый въезд, электронную визу – нет», – заявила директор по маркетингу компании Henley & Partners в России и странах СНГ Ирина Симонян.

Украина, Белоруссия и Казахстан остались на прежних местах – их жители могут посещать без визы 128, 77 и 76 стран соответственно.

В конце рейтинга находятся Ирак и Афганистан, жители которых могут без визы въехать в 30 стран.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.03.19

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