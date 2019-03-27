Эксперты составили рейтинг факторов раздражения в аэропортах и самолетах

Эксперты составили рейтинг раздражающих факторов в аэропортах и самолетах для российских путешественников. Они выяснили, на что прежде всего обращают внимание туристы и с чем не готовы мириться. Участники опроса, проведенного онлайн-сервисом Ozon.travel, могли указывать несколько вариантов ответов.

Оказалось, что путешественники больше всего ценят пространство вокруг себя. Так, 76% респондентов признались, что для них в салоне самолета важнее всего расстояние между креслами. Более четверти (28%) туристов обращают внимание на чистоту в салоне, а 11% участников опроса важно, чтобы стюардессы были приветливы. Перелет будет комфортным только при наличии хорошего питания и возможности заказать спецпитание для 8% путешественников. Столько же человек сказали, что они в первую очередь обращают внимание на название воздушного судна.

О необходимости свежей прессы в полете заявили 7% респондентов, а наличие алкогольных напитков на борту оказалось важным лишь 4% опрошенных. Главным раздражающим фактором для большинства туристов являются высокие цены в аэропортах. Об этом заявили 40% респондентов. Еще 32% с трудом мирятся с пинающими кресло соседями.

Абсолютное большинство участников опроса (75%) заявили, что готовы отказаться от полета, если у них возникнут подозрения в технической исправности самолета. Причинами отказаться от перелета также могут стать путаница на регистрации и в зоне прохождения предполетного досмотра (10%), хамское отношение персонала (9%) и даже грязь в салоне (2%).

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 26.03.19

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