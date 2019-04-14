Россияне рассказали о затратах на отпуск и экономии

Россияне стали меньше экономить в путешествиях и реже отказываться от шопинга и аренды автомобиля, сообщает momondo.

Сервис бронирования опросил более 23 тысяч человек из 22 стран.

Эксперты momondo выясняли, сколько денег готовы потратить туристы на семейный отдых летом и на чем они экономят, чтобы накопить средства на путешествие. Оказалось, что почти четверть российских туристов – 24% – готовы выделить из бюджета на летний отпуск от 50 до 100 тысяч рублей на семью.

Выяснилось, что каждый пятый респондент готов потратить на отпуск от 20 до 50 тыс. рублей, а 14% сообщили, что их бюджет на отпуск варьируется от 7,5 до 20 тыс. рублей. От 100 до 150 тыс. рублей готовы потратить на отдых лишь 13% опрошенных, а более 150 тысяч рублей – лишь 7% респондентов.

Аналитики также сделали вывод, что число готовых пожертвовать комфортом ради экономии путешественников сократилось Уменьшилось и число тех, кто готов тратиться на шопинг – с 48% до 44%. Отказаться от аренды автомобиля готовы 40% россиян, а годом ранее их было на 3% больше.

Также стоит отметить, что россияне активно осваивают возможности по снижению расходов. Так, например, 33% участников опроса склоняются к безвизовым направлениям ради экономии на праве на въезд в страну.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 13.04.19

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