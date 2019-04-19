Россияне рассказали, что их раздражает в туристах-соотечественниках

Россияне рассказали о раздражающих факторах в поведении земляков во время отдыха за рубежом. Оказалось, что больше всего российским туристам не нравится друг в друге любовь к спиртному, а также недоброжелательность и неумение улыбаться окружающим, выяснили эксперты интернет-сервиса Biletix.

Кроме того, россияне рассказали и об отношении к туристам из третьих стран. Примерно 20% опрошенных на вопрос (респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа): «Какие качества и поступки вызывают у вас негативное отношение по отношению к туристу или группе туристов?» ответили, что это грубость в общении с персоналом или местным населением.

Еще 14% участников опроса осудили склонность туристов скандалить по любому поводу, 13% – невнимательность к местным традициям и обычаям. Высокомерие по отношению к другим туристам вызывает недовольство у 12% респондентов, любовь к спиртному – у 10%. По 8% раздражает недоброжелательность и неумение улыбаться другим; неряшливость и употребление пищи в непредназначенном для этого месте. Желание всеми способами демонстрировать богатство или статус не по нраву 7% опрошенных, желание любой ценой привлечь к себе внимание – 6%, неумение одеваться в соответствии с обстановкой – 4%.

Что же касается соотечественников, то 20% россиян больше всего раздражает неумеренное употребление алкоголя, 13% осуждают земляков за недоброжелательность и нежелание улыбаться другим людям. Невнимательность к местным традициям и обычаям, а также желание всеми способами демонстрировать богатство или статус раздражают по 12% респондентов.

Еще по 10% недовольны теми, кто не умеет одеваться в соответствии с обстановкой и любит скандалить по любому поводу. Вызывают недовольство у 8% опрошенных россиян соотечественники, которые проявляют грубость в общении с персоналом или местным населением. По 5% раздражают земляки, которые проявляют высокомерие по отношению к другим туристам; стремятся любой ценой привлечь к себе внимание других; ведут себя неряшливо или едят в непредназначенном для этого месте.

Стоит отметить, что подавляющее большинство участников опроса (64%) на вопрос: «Оказывались ли они сами в роли «плохого туриста», ответили отрицательно. Самокритичными оказались 19% респондентов, а 17% затруднились с ответом. Примечательно, что 53% респондентов считают, что оправдать плохое поведение туристов нельзя никакими обстоятельствами. Такой ответ дали 50% мужчин и 55% женщин.

15% россиян готовы сделать поблажку соотечественникам, приехавшим на отдых с детьми, еще 13% участников опроса не стали осуждать поведение туристов, отмечавших национальный или религиозный праздник, спортивную победу сборной или нечто подобное. Еще 10% респондентов простили нарушителей порядка за празднование дня рождения или свадьбы, а 9% затруднились ответить на этот вопрос.

Открытое онлайн-исследование проводилось с 10 по16 апреля по заказу РИА «Новости». В нем приняли участие 1508 респондентов разного пола и возраста.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 18.04.19

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