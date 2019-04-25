Туроператоры заявили о проблемах с оформлением виз в Испанию, Францию и Чехию

Российские туроператоры столкнулись с проблемами при оформлении виз для своих клиентов. Визовый центр Испании приостановил запись на апрель. В центрах Франции и Чехии также наблюдается большая загруженность, люди вынуждены проводить в очередях по четыре часа, чтобы подать документы.

Как сообщает Ассоциация туроператоров, на этой неделе в визовом центре Испании наблюдаются большие проблемы. «Там скопилось множество паспортов, сотрудники не успевают обрабатывать заявки, не справляются с объемами. В связи с этим запись на подачу на апрель невозможна, нет пока информации и по свободным датам на май», – пишет «Вестник АТОР»

Оператор визовых центров Испании BLS заявил, что обязательно справится с проблемами в ближайшем времени.

Туроператоры также сообщают о трудностях в визовых центрах Франции и Чехии. «Визовый центр Франции «захлебывается» потоком желающих получить визу в эту страну, – говорит один из представителей туррынка. – На мой взгляд, визовый центр неверно диагностировал туристическую активность. Сотрудники центра не справляются с большим наплывом заявителей, и очередь растягивается почти до проходной. Мы проводим в ожидании своей очереди для подачи документов по 3-4 часа».

Туроператоры настоятельно рекомендуют клиентам оформлять страховку от невыезда, либо подавать документы самостоятельно через премиальный зал визового центра, что значительно ускорит получение визы.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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