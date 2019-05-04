Карантинная зона: в Монголии застряли 17 туристов из России

В монгольской провинции Баян-Улгий, где в конце апреля был введен карантин из-за случаев заболевания чумой, «застряли» 17 российских туристов. Об этом сообщила пресс-атташе посольства РФ в Монголии Ксения Панкова.

«С ними все нормально, с ними все в порядке, но, к сожалению, они не могут выехать за пределы аймака, соответственно, у них срываются планы, они волнуются. Но мы с ними в контакте»,– сказала Панкова в комментарии РИА «Новости».

При этом представитель российского диппредставительства выразила надежду, что карантин продлен не будет, что позволит россиянам вернуться на родину. «Мы надеемся, что карантин не будет продлен, скорее всего, больных больше не будет обнаружено. Мы надеемся, что все будет в порядке, и карантин будет отменен»,– отметила пресс-атташе.

Улан-Батор, служба информации РИА «Новый День»

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