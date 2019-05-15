Названы страны-лидеры по числу отказов в шенгенских визах для россиян

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, какие государства чаще всего отказывают россиянам в шенгенских визах. Самой недружелюбной в визовом отношении страной оказалась Норвегия.

Почти каждый пятый (18%) россиянин, обратившийся за шенгенской визой к норвежским властям в 2018 году, получил отказ. Затем идут Бельгия – 3,4% отказов, Германия – 3,3%, Нидерланды – 2,9% и Польша – 2,5%.

Лидирует по числу выданных россиянам виз Испания – 477,3 тысячи, 92% из которых были многократными (количество отказов – 1,3%). Дальше следует Италия – 454,5 тысячи виз, из них 98% – мультивизы (1,8% отказов).

Кроме того, в пятерку лидеров вошли Франция (366 тысячи виз, 52% – многократные), Греция (346,3 тысячи виз, доля мультивиз – 90%) и Чехия (207,4 тысячи).

В общей сложности в 2018 году российские граждане получили 3 631 318 виз шенгенской зоны, отмечают в АТОР. Каждая четвертая виза, оформленная консульствами шенгенских стран в прошлом году, была выдана россиянам.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.05.19

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