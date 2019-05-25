Коста-Рика открыла безвиз для россиян

Граждане России могут посетить Коста-Рику с туристическими целями без оформления визы, начиная с 25 мая. Согласно межправительственному соглашению между Россией и Коста-Рикой, если у россиян есть действующие паспорта, они смогут неоднократно приезжать в Коста-Рику на срок до 90 дней.

Уточняется, что граждане Коста-Рики смогут приезжать на российскую территорию на такой же срок в течение каждых 180 дней, передает ТАСС. Ранее в российском МИДе сообщили, что россияне смогут побывать в Черногории без оформления визы в течение 1,5 месяцев.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 23.05.19

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