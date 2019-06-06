Евросоюз изменил правила выдачи виз

Европейский союз внес поправки в правила выдачи виз гражданами других государств. По мнению Совета ЕС, нововведения должны облегчить поездки в страны сообщества.

Согласно новым правилам подача заявления на визу разрешается за 6 месяцев и не позднее, чем за 15 дней до поездки. При этом форму заявки можно заполнить и подписать в электронном виде.

Путешественники с положительной визовой историей теперь имеют больше шансов получить многократную визу на более длительный период – с 1 года до 5 лет.

В то же время консульский сбор повышается с 60 евро до 80 евро. Как сообщается на сайте Совета ЕС, увеличение финансирования позволит государствам-членам эффективнее покрывать расходы на оформление виз, не создавая препятствий для заявителей.

Кроме того, изменение величины консульского сбора будет пересматриваться каждые три года.

Брюссель, Служба информации РИА «Новый День»

Брюссель. Другие новости 06.06.19

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